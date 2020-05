Libia: presidente parlamento Saleh a “Nova”, la mia iniziativa mira a fare uscire paese dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare uscire la Libia dalla crisi con un danno minimo, cercando di dare voce a tutte le componenti della società. È questo l’obiettivo del presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, che in un'intervista rilasciata ad “Agenzia Nova” ha descritto l’iniziativa lanciata il 23 aprile, sottolineando essa che “mira a far uscire il paese dalla crisi con un danno minimo”. Parlando delle voci di uno scontro con il generale Khalifa Haftar, che lo scorso 27 aprile ha assunto in modo unilaterale il potere politico in Libia dichiarando nulle le istituzioni sorte dall’accordo politico libico del 2015, Saleh ha sottolineato: “Non vi è alcuna contraddizione tra l'iniziativa della presidenza della Camera dei rappresentanti e la decisione del generale Haftar di abbandonare l'accordo di Skhirat e far uscire il paese dall'impasse politica”. Saleh ha spiegato che la sua iniziativa si basa sulla realtà e sulla natura della società libica, originariamente composta da tre regioni che formano la Libia odierna, rilevando che qualsiasi iniziativa politica che ignora una qualsiasi delle regioni libiche - Tripolitania, Cirenaica e Fezzan - non avrà mai successo. (segue) (Lib)