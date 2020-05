Libia: presidente parlamento Saleh a “Nova”, la mia iniziativa mira a fare uscire paese dalla crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk ha anche chiarito che la situazione in Libia è "molto difficile, soprattutto per situazione economica che danneggia ogni giorno i cittadini”. Rivolgendosi sia alle forze di Haftar che al Governo di accordo nazionale libico (Gna), riconosciuto dalle Nazioni Unite, Saleh ha ricordato che “tutte le parti devono cercare una soluzione pratica interna alla Libia e lontano dalle interferenze straniere”. Tuttavia, per Saleh gli “amici della Libia nella comunità internazionale devono contribuire a riunire le parti in conflitto e non alimentare la divisione politica e aggravare la crisi”. Il presidente del parlamento libico ha annunciato nei giorni scorsi una tabella di marcia per porre fine alla crisi in Libia e ha suggerito che ciascuna delle tre regioni della Libia scelga coloro che le rappresentano all’interno del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale attraverso il consenso o il voto segreto sotto la supervisione delle Nazioni Unite. Saleh ha spiegato che il Consiglio presidenziale, attualmente presieduto da Fayez al Sarraj, nominerà il primo ministro e i suoi vice che rappresentano le tre regioni per formare un governo da presentare al Parlamento per ottenere fiducia. In questo contesto, il premier e i suoi vice saranno partner nell'adozione delle decisioni del Consiglio dei ministri. (segue) (Lib)