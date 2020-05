Libia: presidente parlamento Saleh a “Nova”, la mia iniziativa mira a fare uscire paese dalla crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa presentata da Saleh è stata accolta favorevolmente dal rappresentante speciale ad interim del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams, a capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), che ha considerato la mossa un "segnale positivo". L'iniziativa di Saleh si compone di otto punti e si concentra sulla ristrutturazione dell'attuale autorità esecutiva, frutto dell'accordo politico firmato a Skhirat, e sulla ri-selezione dei suoi membri in base alle tre regioni storiche: Cirenaica, Tripolitania e Fezzan. L'iniziativa prevede anche la riscrittura della Costituzione e la prosecuzione delle attività del parlamento fino a quando non si terranno nuove elezioni legislative. L’iniziativa di Saleh è stata tuttavia seguita dall’azione del generale Haftar, che in un discorso trasmesso in diretta televisiva, la sera del 27 aprile, ha annunciato che l’accordo di Skhirat del 2015 “è superato”, autoproclamandosi leader del paese. La mossa unilaterale di Haftar è giunta mentre sul terreno le forze del Governo di accordo nazionale, sostenute dalla Turchia, hanno iniziato ad avanzare contro le posizioni in precedenza conquistate da Haftar durante la sua offensiva iniziata nell’aprile del 2019 con l’obiettivo di conquistare la capitale Tripoli. “Ho accettato il mandato del popolo, che mi ha chiesto di occuparmi della gestione degli affari del paese in questa circostanza eccezionale”, ha dichiarato Haftar nel suo discorso. Il generale della Cirenaica ha aggiunto che l'accordo di Skhirat, “è morto e sepolto"e promesso di continuare a combattere per ottenere il controllo di Tripoli. (segue) (Lib)