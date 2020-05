Libia: presidente parlamento Saleh a “Nova”, la mia iniziativa mira a fare uscire paese dalla crisi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oltre un anno le milizie guidate dal generale cingono d’assedio la capitale Tripoli, ma dopo una ripresa delle forze del Gna, col sostegno della Turchia, la situazione sembra aver raggiunto una impasse. Il generale, che dalla sua ha il sostegno di Emirati Arabi Uniti, Egitto e Russia, ha dichiarato che lavorerà "per creare le condizioni per la costruzione di istituzioni civili". Il governo di Tripoli e i suoi principali sostenitori, la Turchia e il Qatar, hanno ha reagito all’iniziativa di Haftar denunciando il tentativo di colpo di Stato contro le istituzioni riconosciute. Le Nazioni Unite e diversi paesi della comunità internazionale - tra cui l’Italia, i paesi europei e gli Stati Uniti - hanno condannato la decisione unilaterale di Haftar, sottolineando che l'accordo politico libico rimane l'unico quadro riconosciuto a livello internazionale per governare il paese. Intanto la sera del 29 aprile, il portavoce dell’Lna, Ahmed al Mismari, ha proposto una tregua umanitaria per il periodo del Ramadan. Il Gna ha per il momento rigettato la proposta, sostenendo che per la sua attuazione "sono necessari sponsor, garanzie e meccanismi". (Lib)