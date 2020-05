Bulgaria: surplus di bilancio di 731 milioni di euro per il primo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il surplus di bilancio consolidato per i primi tre mesi del 2020 in Bulgaria è pari a 1,43 miliardi di lev (circa 731 milioni di euro), una quota che supera le previsioni del ministero di 1,28 miliardi di lev (circa 654 milioni di euro) del mese scorso. Lo ha riferito il ministero delle Finanze bulgaro, secondo cui si registra un calo significativo rispetto al primo trimestre dello scorso anno, quando il paese ha registrato un surplus di 1,81 miliardi di lev. Il ministero ha affermato che le ultime cifre non sono state in gran parte influenzate dalla pandemia di Covid-19, che ha spinto la Bulgaria a dichiarare lo stato di emergenza il 13 marzo. L'impatto negativo delle "misure attuate per contrastare la pandemia", ovvero la chiusura di una vasta parte dell'economia, sarà avvertito con un certo ritardo, ha affermato il ministero delle Finanze. (Seb)