Roma: aggredisce una straniera e pretende soldi, 53enne arrestata per tentata rapina

- Ha avvicinato una donna moldava e ha preteso dei soldi. A compiere la tentata rapina è stata una 53enne senza fissa dimora romana che, ieri pomeriggio, in via Brindisi a Roma, ha aggredito la straniera che ha reagito. La colluttazione tra le due donne è sembrata una lite e per questo i passanti hanno chiamato la polizia. Arrivati sul posto gli agenti hanno ascoltato la cittadina ucraina capendo che si era trattato di una tentata rapina durante la quale, il cellulare della vittima è andato distrutto. La senza fissa dimora, quindi, è stata arrestata(Rer)