Trasporto aereo: aeroporto di Heathrow, calo dei viaggiatori del 97 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione dell'aeroporto di Heathrow di Londra, tradizionalmente il più trafficato d'Europa, ha affermato che il numero di viaggiatori dovrebbe calare di circa il 97 per cento ad aprile. Questo dato, evidentemente molto negativo, resterà pressoché invariato sinché le autorità dei singoli paesi non riterranno opportuno e sicuro allentare le misure sulla libertà di viaggiare. Per il primo trimestre, secondo quanto riferito dall’operatore che gestisce lo scalo aereo londinese, i ricavi sono scesi del 12,7 per cento, attestandosi a 678 milioni di euro, mentre l'Ebitda rettificato è diminuito del 22,4 per cento, a quota 360 milioni di euro. La gestione dell’aeroporto di Heathrow ha dichiarato di avere riserve di liquidità pari a 3,6 miliardi di euro, una quota sufficiente per mantenere l'attività almeno nei prossimi 12 mesi anche senza viaggiatori.(Rel)