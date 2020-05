Primo maggio: Landini (Cigl), ripartiamo grazie alla forza dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Covid-19 ha reso evidenti i limiti dell'attuale modello di sviluppo, ha svelato come un'economia basata sulla finanza e sulla crescente diseguaglianza non sia più sostenibile, ha reso visibile la necessità di mettere tutto in discussione: dal welfare al fisco, dalla sanità all'assistenza, dalla politica industriale alla tutela ambientale, dagli stili di vita allo spazio in cui abitiamo. Bisognerà riconsiderare tutti questi aspetti coinvolgendo l'intelligenza delle persone. "Ripartiamo dalla forza dei lavoratori". E' questo il titolo dell'articolo di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, pubblicato dal sito web 'Immagina' in occasione del primo maggio. (segue) (Rin)