Primo maggio: Landini (Cigl), ripartiamo grazie alla forza dei lavoratori (2)

- La forza dei lavoratori "l'abbiamo riconosciuta sui volti del personale sanitario, stremato ma mai arreso; nel sudore di chi portava nelle nostre case beni di prima necessità; nella fatica delle commesse, degli impiegati pubblici, delle forze dell'ordine, di chi continuava a produrre beni per garantire a tutti di mantenere una parvenza di normalità!". "A loro va un pensiero speciale - sottolinea - un ringraziamento e la promessa di non dimenticare mai più l'importanza loro e del lavoro che svolgono. Tutti, dovrebbero aver capito che i cosiddetti 'lavoratori essenziali' su cui la società si basa per andare avanti, sono spesso le persone più maltrattate e meno considerate. Una lezione da cui si dovrebbero trarre precise conseguenze, se ha un senso dire che 'nulla potrà essere come prima'". (Rin)