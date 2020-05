Primo maggio: Furlan (Cisl), le nostre proposte per Europa solidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentare in maniera consistente il debito pubblico; varare un piano di eurobond per almeno tremila miliardi per finanziare gli investimenti nella sanità, nelle infrastrutture, innovazione, ricerca, formazione, assunzioni nei servizi pubblici; garantire liquidità immediata alle imprese per evitare il fallimento e la perdita del lavoro di milioni di persone; concordare con le parti sociali una manovra in Italia di almeno 80-100 miliardi con al centro un taglio drastico della pressione fiscale ad imprese, lavoratori e pensionati; arrivare ad un unico bilancio europeo ed aprire una fase costituente per gli Stati Uniti d'Europa. Alle persone non interessano le formule finanziarie o le dispute politiche". La Cisl presenta precise, alcune delle quali hanno fatto breccia nella linea della Commissione Europea e a metterle nero su bianco sul sito web 'Immagina' è Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl. "Se i cittadini dovessero vedere una Europa cieca, sorda, rinchiusa in se stessa, assisteremo alla fine del sogno europeo" avverte. "Vogliamo e ci batteremo – conclude - per un'Europa nuova, solidale, orgogliosa della sua dimensione sociale, capace, con i suoi valori di libertà, accoglienza e democrazia, di competere ed essere punto di riferimento nel mondo". (Rin)