Brasile: ministro Sanità, impossibile allentare distanziamento sociale (2)

- Ad oggi il numero di morti per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile, ha raggiunto la cifra di 5.901. Il numero complessivo di contagi, sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute degli stati, è salito ad almeno 85.380 casi, 7.218 in più rispetto a quelli registrati 24 ore prima, per un aumento del 9 per cento. Il ministro ha affermato tuttavia che il nuovo bilancio dei decessi non incide sulle politiche già progettate. "Non è perché c'è stata una crescita nel numero di morti che cambierà la politica. In questo momento, il distanziamento rimane come guida. E valuteremo per ogni luogo e per ogni regione se è possibile allentare", ha affermato Teich. (segue) (Brb)