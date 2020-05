Brasile: ministro Sanità, impossibile allentare distanziamento sociale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il ministro della Sanità brasiliano, Nelson Teich, ha dichiarato che l'isolamento sociale è una misura necessaria per contenere la pandemia di coronavirus perché "non sappiamo cosa fare". Teich ha rilasciato la dichiarazione durante un'audizione in Senato, avvenuta in videoconferenza. Il ministro è stato invitato a spiegare le misure adottate dal governo per contenere i progressi del coronavirus. "Le misure di isolamento, che radicalizzano il distanziamento sociale, sono necessarie perché non si sa cosa fare. L'unica cosa che sappiamo è che il distacco riduce il rischio di contagio. Dato che non sai chi è infetto, quale percentuale di infettati ci sono, come si trasmette il virus, con quale frequenza, allora fai il radicale, cosa si fa da cento anni, separi tutti ", ha dichiarato Teich. (segue) (Brb)