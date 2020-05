Brasile: ministro Sanità, impossibile allentare distanziamento sociale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'isolamento sociale è raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e da la grande parte degli esperti. Il predecessore di Teich alla guida del ministero, Luiz Henrique Mandetta, difendeva l'isolamento come misura fondamentale per contrastare e rallentare l'avanzamento del contagio. Una tesi contestata dal presidente, Jair Bolsonaro, favorevole alla fine del "confinamento di massa" e all'adozione di misure meno restrittive che potessero garantire una tenuta della produzione, dei consumi e dell'economia, in vista di un rapido "ritorno alla normalità". Il differente approccio aveva spinto il presidente Bolsonaro a licenziare Mandetta. (segue) (Brb)