Brasile: ministro Sanità, impossibile allentare distanziamento sociale (5)

- Il Brasile è stato il primo paese dell'America latina a registrare un caso di contagio e in termini assoluti è quello con i numeri più alti in quanto a persone infette e decedute. Numerose e differenti le misure adottate dal governo federale, dai 27 stati e dai 5.570 municipi brasiliani per fare fronte all'emergenza sanitaria. Su tutto il territorio nazionale vige la raccomandazione di isolamento e quarantena per i pazienti contagiati o in attesa di verifica del contagio, emessa il 3 marzo dal ministero della Salute. Valide per tutti, inoltre, le raccomandazioni ad adottare le note misure igieniche di base. Ai cittadini inclusi nelle fasce di rischio (anziani, immunodepressi, pazienti affetti da malattie croniche) il ministero raccomanda di rimanere in casa ed evitare il contatto con le persone. A questi limiti si aggiungono quelli disposti a vario titolo quasi da tutti i 27 stati della federazione. Nella gran parte del territorio sono in vigore misure di "distanziamento sociale", con la chiusura obbligatoria di tutte le attività, esercizi commerciali e servizi considerati non essenziali. Nello stato di San Paolo, le restrizioni sono state estese fino al 10 maggio. Dal giorno dopo, ha annunciato il governatore Joao Doria, si procederà alla graduale riapertura delle attività economiche da effettuare in più fasi, attraverso la concessione di autorizzazioni specifiche per ciascuna regione dello stato. (segue) (Brb)