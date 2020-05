Spagna: il governo annuncia un deficit di bilancio pari al 10,34 per cento del Pil nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha annunciato che il suo deficit di bilancio toccherà una quota record pari al 10,34 per cento del Pil nel 2020. Lo ha dichiarato il ministro del Bilancio di Madrid, Maria Jesus Montero, nel corso di una conferenza stampa, sottolineando che si tratta di un dato fortemente negativo rispetto al deficit del 2,8 per cento registrato nel 2019. Sarà il "deficit peggiore dal 2012", ha dichiarato Montero, sottolineando che il governo dovrà affrontare un calo significativo delle entrate nel 2020, cui si aggiungerà un aumento delle spese. Secondo le stime, il prodotto interno lordo spagnolo si contrarrà del 9,2 per cento nel 2020 e il tasso di disoccupazione salirà al 19 per cento. (Msp)