Primo maggio: Barbagallo (Uil), il diktat è cambiare assetto socio-economico

- Se questo virus ha seminato morte e distruzione, non è che l'assetto socio-economico mondiale sia proprio immune da ogni responsabilità. Carmelo Barbagallo, il segretario generale della Uil lancia un chiaro monito dalle colonne del sito web 'Immagina'. "Dovrebbe essere chiaro a tutti, ad esempio, che non si potranno più accettare tagli lineari alla sanità e al welfare, che la ricerca dovrà essere adeguatamente finanziata, che gli assegni pensionistici non potranno più essere ai limiti della sussistenza, che i rinnovi dei contratti andranno fatti nei tempi e con le quantità giuste a valorizzare il lavoro, che la logica dell'austerità dovrà finire definitivamente in soffitta per dare spazio agli investimenti nelle infrastrutture e a politiche di sviluppo, che l'ambiente andrà salvaguardato con maggiore cura di quanto non sia stato fatto in passato". "Questo Primo Maggio – conclude - non potrà essere una festa, ma noi la vogliamo celebrare ugualmente, nel rispetto delle misure restrittive stabilite a tutela di tutti i cittadini, perché vogliamo dare spazio alla certezza di ritornare alla normalità e alla speranza di una prospettiva migliore". (Rin)