Algeria : divieto di espatrio per ex candidato presidenziale Mihoubi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura algerina ha imposto il divieto di espatrio per l’ex candidato alla presidenza algerina e ed ex ministro della Cultura, Azzedine Mihoubi, per un presunto coinvolgimento in un caso di corruzione. Secondo il quotidiano "Ennahar", Mihoubi, che occupa il posto di segretario generale ad interim del Raggruppamento nazionale democratico (Rnd), il secondo più importante partito nel parlamento algerino, è al centro di un caso di corruzione relativo al periodo di lavoro come ministro della Cultura (2015-2019). Il divieto di espatrio contro Mihoubi, avviene a un giorno dalla carcerazione preventiva del produttore cinematografico e audiovisivo, Samira Hadj Djilani, con diverse accuse, in particolare riciclaggio di denaro, abuso d'ufficio, deterioramento di fondi pubblici e trasferimento illegale di capitali all'estero.(Ala)