Pakistan: inflazione rallenta al 9,5 per cento ad aprile

- L’indice dei prezzi al consumo in Pakistan è calato al 9,5 per cento su base annuale nel mese di aprile. Lo indicano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (Pbs), ricordando come il tasso d’inflazione nel mese di marzo fosse al 10,24 per cento. I dati sono legati in particolare al calo dei prezzi dei carburanti e degli alimenti di basi. Lo scorso gennaio il Pakistan aveva registrato un tasso d’inflazione a livelli record per l’ultimo decennio, ma i prezzi hanno iniziato a scendere significativamente negli ultimi tre mesi con lo scoppio della crisi globale legata alla pandemia di coronavirus. Nelle ultime settimane la banca centrale ha ridotto tre volte i tassi d’interesse, portandoli al 9 per cento, con l’obiettivo di attenuare le conseguenze negative della crisi su famiglie e imprese.(Res)