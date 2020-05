Lavoro: ministro romeno Alexandru a "Il Sole 24 Ore", per stagionali servono contratti e legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per uno strano caso, l'emergenza lavoro nei campi italiani questa volta è tutta nelle mani delle dorme. Di trovare una soluzione rapida alla carenza di lavoratori stagionali in agricoltura, oggi, si stanno occupando tre ministre: quella del Lavoro, Nunzia Catalfo, quella dell'Agricoltura Teresa Bellanova, e il ministra del Lavoro della Romania, Violeta Alexandru. Un passato di attivista civile e di ministro per la Trasparenza di governo, 44 anni, la Alexandru è stata chiamata in causa dalla ministra Bellanova. L'Italia cerca un'intesa per riportare nei campi gli stagionali romeni, che da sempre rappresentano un terzo di tutti i braccianti stranieri occupati nel nostro Paese. Il ministro romeno spiega a "Il Sole 24 Ore" che ha parlato con la sua controparte italiana, la ministra Nunzia Catalfo, "e durante il colloquio ho evidenziato che è estremamente importante che i lavoratori romeni vadano a lavorare con forme legali e ho voluto assicurarmi che, se ci fossero problemi legati al mancato rispetto dei contratti di lavoro sia dal punto di vista delle relazioni di lavoro che delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, possiamo contare sul sostegno dei nostri colleghi dell'Ispettorato del lavoro italiano. Il ministro italiano mi ha assicurato che invierà all'Ispettorato del Lavoro la nostra richiesta relativa al monitoraggio del modo in cui vengono rispettate le disposizioni dei contratti dei lavoratori stranieri da parte dei datori di lavoro italiani. Inoltre, i nostri ministeri hanno già concordato il testo di un memorandum d'intesa nel campo dell'ispezione del lavoro". (segue) (Res)