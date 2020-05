Lavoro: ministro romeno Alexandru a "Il Sole 24 Ore", per stagionali servono contratti e legalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poiché molti dei lavoratori stagionali - continua - non partono dalla Romania in base a un contratto, il testo del memorandum includerà anche una serie di disposizioni che riguardano questa categoria per garantire che i lavoratori stagionali lavorino legalmente e che i loro diritti siano rispettati. Intendo firmare questo documento nel prossimo periodo, dopo aver consultato le controparti italiane e aver ottenuto il parere del ministero degli Esteri sulla nuova forma di testo". Quanto alle condizioni di lavoro dei lavoratori romeni in Italia, "la preoccupazione reale dello Stato romeno è che i lavoratori romeni lavorino legalmente, implicitamente in condizioni di lavoro sicure. In Italia stiamo effettivamente parlando della più grande comunità di romeni all'estero. Negli ultimi anni sono stati compiuti progressi, risultati visibili in termini di integrazione e immagine del nostro Paese in Italia, ma questo lavoro, volto a migliorare la conoscenza reciproca, deve essere continuato. Purtroppo, la migrazione della forza lavoro è spesso accompagnata da molti pericoli e situazioni spiacevoli, dalla violazione dei diritti dei lavoratori e persino dal rischio di diventare vittime di abusi e sfruttamento". (segue) (Res)