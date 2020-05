Lavoro: ministro romeno Alexandru a "Il Sole 24 Ore", per stagionali servono contratti e legalità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fenomeno del lavoro nero o grigio - aggiunge - riguarda, purtroppo, anche la comunità romena e un contesto come quello in cui ci troviamo ora, a causa dell'infezione da Covid19, ci mostra quanto sia importante non accettare di lavorare in nero o in grigio perché non puoi ottenere supporto, anche se hai lavorato, quando ne hai bisogno. È importante che i romeni interessati a lavorare in Italia analizzino attentamente le offerte di lavoro e si assicurino che il rapporto di lavoro si svolgerà in base a un contratto di lavoro, poiché il miglior metodo di prevenzione rimane l'informazione preventiva". Alexandru ha chiesto all'Ispezione del lavoro romena di "aprire una linea telefonica per i cittadini romeni che vogliono andare all'estero, in modo che possano consultarsi con gli specialisti dell'Ispezione del lavoro prima di firmare un contratto, al fine di evitare abusi. La realtà è che le autorità romene dispongono di dati sulle partenze dei lavoratori romeni all'estero solo nella misura in cui essi scelgono di ottenere un lavoro in un altro stato tramite le agenzie di collocamento, che sono autorizzate dall'Ispezione del lavoro. Ma il loro numero è basso in confronto al numero dei romeni che vanno a lavorare all'estero da soli. La libera circolazione delle persone e il diritto di lavorare all'interno della Ue consentono ai lavoratori romeni di cercare e negoziare da soli i contratti di lavoro, senza essere obbligati a notificarlo in alcun modo alle autorità romene". (Res)