Coronavirus: ministro Amendola a "la Repubblica", non c'è un allarme Troika

- Il ministro degli Affari europei Enzo Amendola, in una intervista a "la Repubblica" si dice "molto sorpreso dal dibattito italiano sul Mes che passa da eccitazioni a rimozioni. Lo dico con il rispetto verso tutte le forze politiche, ma siamo nel mezzo di un negoziato che volge al positivo dopo l'esito del Consiglio europeo del 23 aprile. In questo contesto, dovremo valutare ciascuna opzione come fa un grande Paese in base agli interessi nazionali e ai bisogni della popolazione. Perdersi ogni giorno in discussioni ipotetiche sul Mes non aiuta nessuno". "Il regolamento 472 del 2013 - spiega - attribuisce alla Commissione il potere di sorveglianza rafforzata su qualunque Paese in difficoltà finanziaria, anche senza Mes. Tanto rumore per nulla. Tanto stupore per una regola già esistente. Non dimentichiamo che l'accordo politico raggiunto dai capi di Stato e di governo ha chiesto di escludere ogni condizionalità. Non a caso, a leggere le dichiarazioni dalla Commissione di queste ore, mi sembra un timore troppo amplificato". Se la sorveglianza fosse prevista, l'8 maggio l'Italia potrebbe mettere il veto sull'accordo. (segue) (Res)