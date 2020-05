Coronavirus: ministro Amendola a "la Repubblica", non c'è un allarme Troika (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia è parte di un compromesso positivo grazie al quale 27 paesi ora possono avvalersi di nuove misure economiche. Non lavoriamo per i veti ma per renderle operative subito, perché la recessione colpisce tutto il mercato europeo. Non è un caso che sin dall'inizio abbiamo detto, insieme ad altri paesi, che il Mes del 2012 era superato. Sono in gioco le catene di valore e la base industriale europea". L'Italia ricorrerà al Mes se le sue regole risponderanno agli auspici del governo. "Siamo su una strada nuova e il negoziato tra Eurogruppo e Consiglio europeo deve delineare questi strumenti già dalle prossime settimane. Li valuteremo e li discuteremo in Parlamento alla luce del sole. Le trattative hanno già dato dei primi risultati positivi: è nostro interesse che vengano sostenuti da una larghissima maggioranza dei parlamentari. Finora abbiamo condiviso tutte le scelte come coalizione facendoci guidare dal pragmatismo e da un forte sostegno al negoziato del premier Conte. Nessuno vuole rinnegare differenze del passato, ma qui siamo dinnanzi a nuove politiche fiscali europee mai realizzate prima. Sarebbe il caso che anche l'opposizione le guardasse libera da schemi di mera contrapposizione". (segue) (Res)