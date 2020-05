Coronavirus: ministro Amendola a "la Repubblica", non c'è un allarme Troika (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai fondi del 'Sure', "lo 'Sure' è frutto di un'operazione coraggiosa del commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. E' un Fondo che si alimenta con bond. meccanismo che sembrava vietato da regole metafisiche, ed è il primo strumento di protezione sociale europea che finora era appannaggio delle politiche nazionali". Il ministro è fiducioso sulla possibilità che il Recovery Fund - maxi Fondo europeo finanziato da bond comuni per rilanciare l'economia - possa entrare in funzione già a luglio. "Siamo in attesa di una proposta della Commissione su bilancio europeo 2021-2027 e Fondo per la ripresa in vista di decisioni formali da prendere entro giugno. il negoziato è già in corso e chiediamo risorse imponenti, finalità chiare e che il Fondo debba partire immediatamente in quanto nasce per combattere la recessione, e la recessione è ora", ha concluso Amendola. (Res)