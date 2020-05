Coronavirus: in Brasile 5.901 morti e 85.380 contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dell'alto numero di morti le strutture del servizio sanitario nazionale nello stato di Rio de Janeiro (federali, statali e municipali) hanno esaurito tutti i più posti vacanti in terapia intensiva per pazienti con Covid-19. Nella città di Rio oltre mille persone ammalate di Covid-19 e con necessità di ricovero in terapia intensiva sono in lista di attesa per poter essere curate. L'alto numero di decessi rivela un'altra possibile debolezza del sistema. Tre ospedali pubblici della capitale carioca hanno ricevuto container refrigerati per aumentare la capacità dei propri obitori. Anche i cimiteri cittadini stanno lavorando per adeguare i loro spazi: i responsabili del cimitero San Francesco Saverio, il più grande di Rio de Janeiro, avevano già annunciato la costruzione di 12 mila nuovi loculi. Nella capitale dello stato di Amazzonia, l'unione delle compagnie funebri ha lanciato l'allarme sulla fine delle scorte di bare a disposizione per dare degna sepoltura alle vittime del coronavirus. (segue) (Brb)