Coronavirus: in Brasile 5.901 morti e 85.380 contagi (6)

- L'intero quadro dovrebbe nei prossimi giorni essere riordinato secondo le linee guida che il nuovo ministro della Sanità, Nelson Teich, è pronto a trasmettere agli amministratori locali. Il ministro ha precisato che non saranno adottate regole generali per l'intero paese dal momento che la diffusione della malattia è molto diversa nelle diverse realtà statuali. Teich, in linea con le posizioni del presidente, ha da parte sua confermato che è "impossibile" per un "paese sopravvivere un anno o un anno e mezzo fermo", e messo in dubbio la portata reale dell'emergenza. Anche immaginando che le stime sui contagi contengano un "grande margine di errore, diciamo di cento volte inferiore", la popolazione contagiata sarebbe pari a circa 4 milioni, con 208 milioni di persone non colpite. Inoltre, "con gli attuali tassi di crescita del contagio non si arriverà a infettare il 70 per cento della popolazione, come era stato detto", segnala Teich rimandando alla quota indicata come utile per potersi parlare di "immunità di gregge". "Se è vero che il vaccino impiegherà forse un anno o un anno e mezzo per essere pronto e se è vero che, come nel caso del Brasile, non c'è una crescita esplosiva della malattia, non raggiungeremo mai questo numero prima del vaccino", ha osservato Teich. "Quindi cosa facciamo, fermiamo il paese per un anno e mezzo?". (Brb)