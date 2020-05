Trasporti: De Micheli a "Il Messaggero", regole uguali per tutti è come scalare l'Everest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende di trasporto pubblico si stanno organizzando ciascuna a modo proprio per la ripartenza. Morale: una gran confusione di progetti diversi tra regione e regione, comune e comune. Il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, in una intervista a "Il Messaggero" spiega che "nel Dpcm e nelle linee guida del piano trasporti ci sono indicazioni chiare. Primo, le aziende alla riapertura del 4 maggio possono, come da protocollo. scaglionare gli orari di arrivo e uscita dagli uffici e, contestualmente, favorire lo smart working. Oltre che naturalmente adottare tutti i protocolli di sicurezza concordati con i sindacati. Secondo, abbiamo stabilito un quadro di regole comuni, una cornice all'interno della quale si possono muovere le varie aziende del trasporto pubblico". Tutte le aziende del Trasporto pubblico locale in maniera autonoma. "Sì. Ognuna può organizzarsi a seconda delle proprie risorse, dei flussi che deve gestire, del traffico, delle capacità, del fabbisogno. Chi potrà trasportare il 50 per cento dei passeggeri, chi il 30. Tutte le aziende sanno che devono far rispettare il distanziamento sociale di un metro, l'uso delle mascherine, evitando la ressa nelle ore di punta, eliminando un certo numero di posti a sedere". (segue) (Res)