Trasporti: De Micheli a "Il Messaggero", regole uguali per tutti è come scalare l'Everest (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma sembra impossibile che ciò possa accadere sugli autobus a Roma o sulle metro a Milano. "Conosco in prima persona le difficoltà del trasporto pubblico. Ma questo del Covid è un Everest da scalare e nessuno lo ha mai fatto prima. L'emergenza ci impone di cambiare e di farlo subito. Poi quando le cose miglioreranno, alcune regole potranno essere riviste, anche da Regione a Regione". Questo ovviamente dipenderà dal livello del contagio, dai risultati sotto mano dopo la riapertura. "Se tutti andranno al lavoro tra le 7 e 10 e le 7 e 40, come accadeva prima, è evidente che il rischio contagio legato alla ressa sarà elevato. Se si rispetteranno le linee guida stabilite su metro, bus e treni, questa eventualità sarà ridotta di molto". "Controlleranno le aziende del trasporto - aggiunge -. E poi mi aspetto che come avviene già per la frequentazione dei supermercati o dei luoghi di lavoro come gli uffici pubblici che non hanno mai chiuso, siano le persone ad autodisciplinarsi. Vedo molta educazione e rispetto delle regole in giro e questo è fondamentale". De Micheli dice che "ogni azienda si muoverà autonomamente. Perché le esigenze sono diverse. Noi abbiamo indicato una cornice regolatoria che prevede che anche l'autista del bus controlli l'affollamento, che ci sia del personale che agevoli lo scorrimento delle file alle stazioni per evitare gli assembramenti e faccia rispettare il distanziamento dei posti. E, infine, stiamo studiando una app taglia-code, che informa se su quel bus o treno c'è posto oppure no". (Res)