Fase 2: Capitanio (Lega), presidieremo a oltranza il parlamento finché il governo non darà risposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega presidierà a oltranza il parlamento finché il governo non darà risposte: da Conte abbiamo sentito parole che avrebbe usato un membro delle tantissime task force messe in piedi dal governo, abbiamo sentito solo promesse. Lo afferma Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e segretario della Commissione di vigilanza Rai su Radio Cusano Tv. "Non se gli altri partiti dell'opposizione abbiano preferito festeggiare il primo maggio a casa. Noi pensiamo che la voce di artigiani, parrucchieri, estetisti, docenti, cassaintegrati debba arrivare direttamente da questi banchi del Parlamento", aggiunge Capitanio parlando di Fratelli d'Italia.(Rin)