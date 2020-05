Tlc: Gubitosi (Tim) a "Milano Finanza", saremo tutti più smart

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre più internet, sempre più reti, sempre più dati e ovviamente sempre più smartworking. Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim, si trova alla guida della principale società di tlc del Paese nel momento di massima richiesta di connettività della storia. Il picco nel traffico dati è stato raggiunto e l'azienda nel frattempo si prepara a lanciare una nuova versione della piattaforma Tim Vision, per migliorare l'offerta-streaming per i suoi utenti. L'Italia da mesi è in modalità smartworking. "Il traffico di videocomunicazione, che include lo smartworking, è cresciuto di oltre 11 volte - spiega Gubitosi a "Milano Finanza" -. E' il servizio che è cresciuto maggiormente in termini relativi da quando è iniziata la crisi. Ma più in generale tutta la domanda di connettività è cresciuta". "L'utilizzo maggiore - aggiunge - ha riguardato lo streaming, i servizi di e-learning per la scuola e gli online games. Va detto che il Paese in questi due mesi ha fatto importanti passi avanti nella digitalizzazione che, in condizioni normali, avrebbero richiesto molto più tempo. Nella tragedia del Covid-19 la rete ha alleviato il distanziamento sociale che altrimenti sarebbe stato meno sopportabile". (segue) (Res)