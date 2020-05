Tlc: Gubitosi (Tim) a "Milano Finanza", saremo tutti più smart (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste nuove abitudini, a partire dallo smartworking, rimarranno anche una volta finita l'emergenza. "Non c'è dubbio che la tendenza rimarrà anche in futuro e anzi credo che rappresenti un'opportunità. Sarebbe un peccato non consolidare i progressi fatti, anche perché la tecnologia continua a evolvere e in molti settori si inizia a vedere l'influenza dell'Intelligenza Artificiale che sarà il più grande fattore di cambiamento nei prossimi anni". Tim ha sviluppato programmi ad hoc per l'emergenza. "Intanto abbiamo assicurato e garantito la connettività che è la principale responsabilità di Tim. Ma abbiamo anche cercato di aiutare e andare incontro alle diverse esigenze di cittadini, protezione civile, imprese, pubblica amministrazione, ospedali e scuole. Per quest'ultimo caso porto l'esempio di successo di WeSchool, una piattaforma di scuola digitale in cui abbiamo una partecipazione. Inoltre, abbiamo deciso che il traffico dati relativo a tutte le piattaforme di e-learning sarà gratuito". "Le piattaforme di e-learning approvate dal ministero dell'Istruzione - continua - non saranno più incluse nel calcolo dei giga utilizzati. Mi auguro che tutto il settore segua questo esempio e che si possa favorire lo sviluppo dell'e-learning e delle attività correlate". (segue) (Res)