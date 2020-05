Tlc: Gubitosi (Tim) a "Milano Finanza", saremo tutti più smart (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le aziende, "assieme a Google e Intesa Sanpaolo abbiamo lanciato un prodotto di smartworking, gratuito per i primi tre mesi, con l'obiettivo di supportare le aziende, in particolare le pmi, nella loro operatività durante il periodo di emergenza. Si tratta di una piattaforma molto efficace che ha avuto enorme successo negli Usa". Impatto del coronavirus. Molti esperti considerano le Tlc un settore difensivo in questo momento. "Va premesso che gli effetti recessivi della crisi che stiamo vivendo interesseranno tutte le imprese, incluso il settore delle Tlc. Penso ad esempio al calo degli acquisti nei negozi, alla riduzione del roaming e alle difficoltà per le piccole e medie aziende. Per le telco si stima che la flessione sarà minore rispetto alla maggioranza degli altri settori, le prospettive a medio termine sono positive proprio per la maggiore richiesta di connettività e prodotti di contenuti e gestione dati". In merito al boom del traffico in rete, "oltre al traffico legato alla videocomunicazione, che come ho detto è aumentato di oltre 11 volte, nel periodo dell'emergenza sanitaria l'instant messaging è cresciuto di circa due volte così come il traffico legato agli online games. In generale, abbiamo registrato incrementi significativi su tutti i servizi veicolati dalla nostra rete, sia fissa sia mobile". (Res)