Coronavirus: console cinese a Milano sul "Corriere della Sera", uniti contro il Covid-19 (2)

- Il console ricorda che "il segretario generale dell'Onu António Guterres ha pienamente riconosciuto il sacrificio e il contributo che la Cina ha fatto per contenere la diffusione dell'epidemia a beneficio dell'umanità, e l'Oms ha più di una volta apprezzato la tempestiva pubblicazione dei dati da parte della Cina. In una situazione di emergenza globale, è normale provare paura e preoccupazione, ma a volte questi sentimenti ci portano a cercare un nemico a cui attaccare, dimenticando che il nemico ce l'abbiamo già, ed è il coronavirus". "Trovare la vera origine del nuovo coronavirus - aggiunge - è una questione scientifica, la ricerca non ha ancora dato una risposta conclusiva. Purtroppo, alcune persone, per sottrarsi alle loro responsabilità e spostare l'attenzione dell'opinione pubblica, accusano la Cina per aver nascosto notizie sull'epidemia. Questo è un 'virus politico' ancora più terribile. Di fronte a una crisi globale di sanità pubblica, è giusto lavorare insieme per combattere l'epidemia anziché intraprendere rivendicazioni maligne su accuse infondate". "La Cina, come tutti gli altri Paesi, è stata vittima — non complice — del coronavirus. È immorale e dannoso attaccare la Cina senza alcuna prova concreta. Il virus non conosce confini dei Paesi né etnie delle persone". "La Cina - conclude Song - continuerà a collaborare con la comunità internazionale per salvaguardare la patria comune dell'umanità". (Res)