Trasporti: ordinanza Regione Lazio su fase 2, per evitare orari punta favorire lavoro agile (2)

- Inoltre, per garantire il massimo distanziamento sociale e un servizio efficiente, da lunedì 4 maggio saranno potenziati i collegamenti Cotral, Trenitalia e Atac e la chiusura dei servizi sarà posticipata alle 23.30. “Il testo e le misure indicate sono anche il frutto del lavoro di ascolto e confronto con parti sociali, aziende del trasporto, enti locali e comitati dei pendolari”, continua la nota. Nel dettaglio, nel testo dell’ordinanza, è previsto che i comuni provvedano a programmare gli orari di servizio del trasporti urbani e delle attività commerciali per far sì che siano evitati gli “orari di punta”. Per questo motivo i negozi potranno chiudere non oltre le 21.30, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto. (segue) (Rer)