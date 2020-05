Trasporti: ordinanza Regione Lazio su fase 2, servizio fino a 23.30 con mezzi pieni a metà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha emanato un’ordinanza per stabilire i criteri e le misure da adottare dal prossimo 4 maggio, relative al servizio di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea (come per taxi e ncc). In merito alle disposizioni previste per le aziende di trasporto locale, la Regione Lazio ha disposto: il “prolungamento dell’orario di servizio alle ore 23.30”, l’aumento di mezzi e corse “effettuata assicurando particolare attenzione alle fasce pendolari” nei limiti delle risorse disponibili. Sui mezzi, dovranno poi essere adottate le seguenti misure: l’obbligo di mascherina da parte di passeggeri e per il personale delle aziende di trasporto pubblico di linea; l’igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi di trasporto; la segnaletica nei posti che non possono essere occupati, in modo da consentire il rispetto della distanza fisica di un metro tra i passeggeri. La Regione Lazio, inoltre, dispone che il servizio deve “comunque osservare un carico massimo non superiore al cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo desumibile dalla carta di circolazione”. Se l’autista rileva il raggiungimento della capienza disposta, non potrà effettuare la fermata successiva se non dietro prenotazione di un passeggero a bordo. Si chiede poi, l’installazione di contapasseggeri, di barriere tra il posto di guida e l’area passeggeri, l’installazione di dispenser per disinfettanti. Sarà, in questa fase, vietata la bigliettazione a bordo da parte degli autisti. E’ attivo inoltre il divieto di attivazione della funzione ricircolo dei sistemi di condizionamento dell’aria. (segue) (Rer)