Trasporti: ordinanza Regione Lazio su fase 2, servizio fino a 23.30 con mezzi pieni a metà (2)

- Su stazioni, banchine portuali, luoghi di lavoro e fermate, la Regione Lazio dispone l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, l’igienizzazione e disinfezione giornaliera e sanificazione periodica dei locali, con particolare riguardo alle parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori; l’installazione di dispenser con disinfettanti ad uso dei passeggeri in prossimità di pulsantiere, ad esempio in presenza di biglietteria elettronica; l’adozione di interventi per il contingentamento degli accessi per evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, prevedendo l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti. Nelle stazioni metropolitane, la Regione Lazio dispone che siano previsti differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l’individuazione delle banchine e dell’uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi. Dovranno inoltre essere predisposti idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti. La salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati. Negli autobus e nei tram, si deve prevedere la salita da una porta e la discesa dall’altra porta. Utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un’apertura differenziata delle porte. (Rer)