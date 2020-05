Trasporti: ordinanza Regione Lazio su fase 2, per taxi e ncc due passeggeri se hanno dpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha emanato un’ordinanza per stabilire i criteri e le misure da adottare dal prossimo 4 maggio, relative al servizio di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea (come per taxi e ncc). Per quanto riguarda il trasporto non di linea, come per i taxi e gli ncc, la Regione Lazio dispone che il passeggero non possa occupare il posto disponibile vicino al conducente; che sui sedili posteriori non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri ma comunque solo se muniti di mascherina. In mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero. La regione Lazio segnala inoltre che “è preferibile dotare le vetture di paratie divisorie”. Il conducente, comunque, deve indossare dispositivi di protezione individuali ed è necessaria l’igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi.(Rer)