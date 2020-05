Coronavirus: console cinese a Milano sul "Corriere della Sera", uniti contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il console generale cinese a Milano, Song Xuefeng, in un suo intervento sul "Corriere della Sera" scrive che "durante la pandemia Covid-19, abbiamo assistito a tante scene commoventi. Il personale dell'ospedale Sacco di Milano ha registrato un video in cinese per ringraziare il gesto generoso dei donatori cinesi, una coppia cinese è stata curata e dimessa dall'ospedale Spallanzani di Roma. I due popoli sono sempre stati uniti contro il nemico comune: il virus. Subito dopo l'esordio del Covid-19, la Cina ha adottato le più complete e rigorose misure di prevenzione epidemica, rivolgendosi al mondo con responsabilità e trasparenza". "Il 27 dicembre 2019, - continua - tre casi sospetti sono stati segnalati per la prima volta da un ospedale in Hubei; il 29 dicembre, il Cdc di Wuhan ha iniziato le indagini epidemiologiche; il 31 dicembre, la commissione provinciale di sanità ha pubblicato le informazioni sull'epidemia. Il 3 gennaio 2020, la Cina ha ufficialmente informato l'Oms e i Paesi interessati dell'esistenza dell'epidemia; l'8 gennaio, il Cdc cinese ha confermato il patogeno; il 12 gennaio, la Cina ha fornito la sequenza del genoma del coronavirus all'Oms e l'ha pubblicata nel database internazionale per l'influenza Gisaid; il 23 gennaio, ha iniziato il lockdown di Wuhan, città con una popolazione di oltre lo milioni di abitanti". (segue) (Res)