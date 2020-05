Usa: Ford vuole riaprire gli impianti, ma deve convincere i sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ford Motor ha delineato le misure di sicurezza che istituirà per riavviare i suoi impianti statunitensi più redditizi durante la pandemia di coronavirus, espandendo gli sforzi analoghi di General Motors e Fiat Chrysler per convincere i leader del sindacato United Auto Workers a rimandare i suoi iscritti al lavoro.Finora la Uaw non ha accettato la riapertura degli stabilimenti automobilistici statunitensi, anche se i lavoratori in Europa e in Asia stanno tornando al loro posto di lavoro. Quasi tutta la produzione automobilistica statunitense si è arrestata a marzo, quando il numero di contagi di Covid-19 è cresciuto rapidamente.Fca ha invece rinunciato al suo piano di riavviare le operazioni in Nord America il 3 maggio, a causa del prolungamento dell'ordine di quarantena vigente in Michigan. Elon Musk, Amministratore delegato di Tesla, ha criticato mercoledì le restrizioni in vigore in vari Stati, che hanno fatto girare al minimo l'impianto californiano della casa automobilistica elettrica. Ha definito le politiche "fasciste". (Nys)