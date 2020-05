Coronavirus: Mattarella, imprese centrali per riprogettare filiera produttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- *Embargo fino alle ore 24*"Il ruolo degli imprenditori, piccoli e medi, lavoratori autonomi e grandi imprese, appare centrale, assieme a quello della ricerca, in questo processo di riprogettazione delle filiere produttive e distributive". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio per la festa del lavoro. "Oggi, mentre celebriamo in modo così diverso dal consueto questo primo maggio, non possiamo non riconoscere gli importanti traguardi di giustizia sociale conseguiti attraverso le battaglie dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali, efficaci strumenti di progresso ed eguaglianza - ha spiegato -. Le Confederazioni sindacali hanno dedicato questa giornata al lavoro in sicurezza, per rendere solida e non fugace la prospettiva di rilancio".(Rin)