Libia: Unsmil, aumentano vittime civili nel primo trimestre 2020

- Tra il primo gennaio e il 31 marzo 2020, la Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha documentato almeno 131 vittime civili (64 morti e 67 feriti). Secondo quanto riferisce la missione Onu in un rapporto, questa cifra rappresenta un aumento complessivo delle vittime civili del 45 per cento rispetto al periodo precedente nel quarto trimestre del 2019. Secondo Unsmil, i combattimenti a terra sono stati la principale causa di vittime civili, seguiti da omicidi mirati, attacchi aerei e ordigni esplosivi improvvisati. Nel rapporto, Unsmil ha espresso la sua preoccupazione per i continui attacchi indiscriminati contro le zone popolate da civili, denunciando l’aumento dell’utilizzo di armi pensanti tra le parti in conflitt e “uccisioni mirate da parte di forze affiliate all’Esercito nazionale libico (Lna). “Tutte le parti in conflitto devono rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, incluso il rispetto dei principi di distinzione, proporzionalità e precauzioni negli attacchi per prevenire le vittime civili”, ha dichiarato Stephanie Williams, rappresentante speciale facente funzioni del segretario generale e capo di Unsmil. Nel rapporto, la missione Onu ha rinnovato la sua richiesta a tutte le parti in conflitto di interrompere immediatamente tutte le operazioni militari e di consentire alle autorità di rispondere alla minaccia della pandemia di coronavirus.(Lit)