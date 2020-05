Economia: Di Maio, 3,5 milioni di professionisti hanno ricevuto bonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 3,5 milioni di professionisti ha ricevuto il bonus destinato dal governo per fronteggiare l'emergenza del coronavirus. Lo ha detto il ministro agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, intervistato in diretta su Rete 4 alla trasmissione "Dritto e rovescio" sulla situazione economica attualmente in corso in Italia. "C'è tanta polemica su questi bonus", ha detto Di Maio, ammettendo ritardi sui versamenti delle casse integrazioni in deroga ma osservando che milioni di professionisti hanno ricevuto i 600 euro di bonus, che saranno aumentati per il prossimo mese a 800.(Res)