Aerospazio: Thales Alenia Space sarà partner di Dynetics per riportare l'uomo sulla Luna

- La Nasa sceglie Blue Origin, SpaceX e Dynetics per la costruzione di un velivolo spaziale in grado di portare astronauti sulla Luna. In questo contesto si aprono importanti opportunità per Thales Alenia Space, joint Venture tra Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), che è stata scelta da Dynetics come partner nell'entusiasmante sfida al ritorno sulla Luna, grazie alla sua esperienza di oltre 40 anni nell'esplorazione spaziale. (Res)