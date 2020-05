Argentina: Fernandez presenta rimpiazzo al vertice della previdenza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino Alberto Fernandez ha nominato oggi come nuovo direttore esecutivo dell'Amministrazione nazionale della Previdenza sociale (Anses) a Fernanda Raverta in sostituzione dell'uscente Alejandro Vanoli. L'annuncio è stato fatto dallo stesso presidente attraverso un messaggio sul suo profilo twitter. "Ho ricevuto oggi nel mio ufficio a Fernanda Raverta, nuovo direttore esecutivo dell'Anses. Nel constesto della pandemia questa istituzione svolge una funzione chiave nell'assistenza economica dei settori più vulnerabili", ha scritto Fernandez. "Ho fiducia nelle sue capacità di affrontare questo enorme lavoro", ha aggiunto. Al momento della nuova nomina Raverta rivestiva la carica di ministro dello Sviluppo della comunità della provincia di Buenos Aires. In precedenza aveva ricoperto un incarico nell'Anses come direttore dell'ufficio del porto della città di Mar del Plata. (segue) (Bua)