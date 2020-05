Argentina: Fernandez presenta rimpiazzo al vertice della previdenza sociale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Anses coordina e distribuisce le partite di bilancio destinate alle pensioni e agli aiuti sociali, in un contesto che già prima della pandemia vedeva il paese con un 35 per cento di povertà. Proprio su questo fronte si erano evidenziate alcune difficoltà riconducibili alla gestione dell'ormai ex direttore. A Vanoli, segnala la stampa, sono stati imputati errori decisivi nel coordinamento e l'organizzazione dei pagamenti destinati ad affrontare l'emergenza. Tra questi la disorganizzazione nel deposito di un bonus straordinario ai pensionati che ha provocato code di centinaia di anziani fuori dalle banche nel mezzo della quarantena. A Vanoli sono stati imputati anche ritardi nella distribuzione di un bonus straordinario da 140 euro che il governo ha concesso a circa 8 milioni di argentini. (segue) (Bua)