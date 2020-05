Coronavirus: Mattarella firma decreto su app e giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubbluca Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni, di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19". (Rin)