Usa: Amazon, "vendetta personale" l'atteggiamento dell'amministrazione Trump (2)

- Amazon ha dichiarato in una nota: "Questo atto puramente politico è un altro esempio dell'amministrazione che utilizza il governo degli Stati Uniti per far avanzare una vendetta personale contro Amazon". "Amazon fa investimenti significativi in ​​tecnologie e processi pro-attivi per rilevare e fermare i cattivi attori e i prodotti potenzialmente contraffatti dalla vendita nei nostri negozi", si legge. "Siamo una parte attiva e coinvolta nella lotta alla contraffazione". L'ufficio di Lighthizer non ha risposto a una richiesta di commento. (Nys)