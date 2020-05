1 maggio: Mattarella, lavoro motore di crescita sociale ed economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- *Embargo fino alle ore 24 *Il lavoro è motore di crescita sociale ed economica e rende liberi. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio per la festa del lavoro. "Viviamo questo primo maggio con il pensiero all’Italia che vuole costruire il suo domani - ha spiegato il capo dello Stato -. Non ci può essere Repubblica senza lavoro, come afferma solennemente il primo articolo della nostra Costituzione. Il lavoro è stato motore di crescita sociale, economica, nei diritti, in questi settantaquattro anni di Repubblica. Perché il lavoro è condizione di libertà, di dignità e di autonomia per le persone. Consente a ciascuno di costruire il proprio futuro e di rendere l’intera comunità più intensamente unita.(Rin)