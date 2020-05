© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- *Embargo fino alle ore 24*"Attraversiamo un passaggio d’epoca pieno di difficoltà. Riusciremo a superarle". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio per la festa del lavoro. "A tutti i lavoratori, alle Stelle al Merito del Lavoro - abitualmente consegnate in tutta Italia in questa ricorrenza - va il saluto più cordiale e l’augurio di una rapida ripresa", ha concluso.(Rin)