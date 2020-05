Usa: i repubblicani vogliono tutelare la privacy dei cittadini dalle app anti-coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di senatori del Partito repubblicano statunitense ha dichiarato che introdurrà un disegno di legge che "renderebbe le aziende responsabili nei confronti dei consumatori se usano i dati personali per combattere la pandemia di Covid-19". Lo riporta il "New York Times". L'iniziativa punta a difendere la privacy dei consumatori dopo l'intenzione manifestata dalle aziende tecnologiche di utilizzare i dati personali per combattere l'epidemia. Il disegno di legge consentirebbe ai colossi hi-tech di sviluppare "piattaforme in grado di rintracciare il virus e aiutare ad appiattire la curva dei contagi" e al tempo stesso tutelare la privacy dei cittadini, ha dichiarato il senatore repubblicano John Thune. (segue) (Nys)